На средства Всемирного банка будут срочно отремонтированы 20 реанимаций

Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение $12,15 миллиона Международной ассоциацией развития (МАР) на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве ВБ в КР.

Инвестиции будут направлены на неотложные нужды здравоохранения, включая приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и наборов для тестирования, а также оснащение отделений реанимации.

Кроме того, $9 миллионов из текущего проекта будут перераспределены для поддержки усилий страны по подготовке и эффективному реагированию на риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19 (коронавируса).

«Цель проекта по экстренному реагированию на COVID-19 — спасти жизни и предотвратить дальнейшее заражение. Финансирование будет направлено на поддержку Плана действий по экстренному реагированию на COVID-19 в Кыргызстане, включая обеспечение надлежащих профилактических мер, закупку основных лекарств, материалов и оборудования, снижение рисков для медицинских работников, а также лечение пациентов», — подчеркнула глава офиса Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар.

Будут закуплены материалы первой необходимости, включая наборы для тестирования, лабораторные реагенты и средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Группы быстрого реагирования в столице и семи регионах республики будут обеспечены транспортными средствами. Медицинский персонал пройдет обучение по уходу за больными COVID-19 и профилактике инфекций. Мероприятия по более долгосрочному наращиванию потенциала в области оказания экстренной помощи будут проведены через других партнеров по развитию, включая Всемирную организацию здравоохранения.

В рамках проекта в специально отведенных больницах будут созданы новые или обновлены и полностью оснащены 10 отделений реанимации по восемь койко-мест в каждом. Закупки будут включать в себя аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, мобильные рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода и другое необходимое оборудование.

Еще 20 отделений реанимации, 100 изоляторов в 24 больницах по всей стране будут отремонтированы в срочном порядке для обеспечения безопасности пациентов и персонала.

Кроме того, $9 миллионов будут перераспределены из текущего проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане». В рамках данного проекта есть механизм, позволяющий правительству в экстренных случаях быстро получить доступ к неизрасходованным средствам.

«Всемирный банк оперативно отреагировал на просьбу КР о перераспределении $9 миллионов проекта. Финансирование будет предоставлено в течение нескольких дней и использовано для закупки 20 полностью оборудованных машин скорой помощи, машин для групп быстрого реагирования и средств индивидуальной защиты для медиков в реанимациях, специализированных больницах и центрах первичной медицинской помощи. Будут приобретены жизненно важные лекарства, шприцы, наборы для инфузии и любые другие предметы первой необходимости», — рассказала Болормаа Амгаабазар.

Завтра профильные комитеты Жогорку Кенеша рассмотрят вопрос о ратификации соглашения о финансировании между Кыргызстаном и МАР (экстренный проект по COVID-19). Документ подписан 7 апреля 2020 года в Бишкеке.