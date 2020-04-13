В Казахстане часть компаний возобновит работу с 20 апреля

С 20 апреля ряд секторов экономики возобновит работу в Нур-Султане и Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Отметим, что режим ЧП в двух городах Казахстана начал действовать с 19 марта.

Сообщается, что в соседнем государстве принято решение о поэтапном возобновлении работы субъектов предпринимательства в Нур-Султане и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.

«В рамках первого этапа — с 20 апреля — будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства, а также определенных секторов сферы услуг. Обязательным условием их функционирования является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.

Уточняется, что конкретный перечень видов деятельности предприятий, которые возобновят работу, будет утвержден госкомиссией 15 апреля.

«Глава правительства поручил установить жесткий контроль над обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновят работу, а также над соблюдением социального дистанцирования сотрудников на рабочих местах. Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения работы сетей связи и интернета, регулирования экспорта нефтепродуктов и другие вопросы», — цитируют пресс-службу премьер-министра СМИ.