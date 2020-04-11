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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. ОБСЕ предоставит Кыргызстану защитное снаряжение

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке заявил, что организация выделит Кыргызстану защитное снаряжение на сумму $100 тысяч. 

Оно включает одноразовые медицинские комбинезоны, респираторные маски N95, перчатки, защитные очки, бесконтактные термометры и другие предметы первой необходимости.

Ранее Азиатский банк развития (АБР) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали 1,3 тысячи защитных костюмов для медицинского персонала КР.

В Кыргызстане коронавирус подтвердили у 39 медиков. Всего в республике на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149784/
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