Для помощи малоимущим Бишкека и Чуйской области выделили 4,3 миллиона сомов

Решено выделить 4 миллиона 379,9 тысячи сомов для мэрии Бишкека и полномочного представительства правительства в Чуйской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра финансов Марлен Амандыков.

По его словам, средства пойдут для помощи уязвимым слоям населения. Деньги выделены с депозитного счета Министерства труда и социального развития. Всего на нем на сегодня собралось 7 миллионов 839,1 тысячи сомов.

Напомним, что при распределении помощи нуждающимся будут учитывать состав семьи. Комиссия разделила семьи на две категории: первая — до пяти членов семьи, они получают один вид продуктового пакета; и от пяти и больше — другой вид продуктового пакета.