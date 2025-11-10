Более 12 тысяч семей заключили социальные контракты в Кыргызстане

На 10 ноября 2025 года по республике заключили более 12 тысяч 200 социальных контрактов с малоимущими и малообеспеченными семьями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального развития и миграции.

Цель программы — оказание адресной поддержки уязвимым семьям для выхода из состояния бедности за счет развития собственного дела.

Бизнес-программы участников социального контракта реализуют в таких сферах, как сельское хозяйство, производство, торговля и оказание услуг.

Если рассмотреть направления заключенных социальных контрактов, наибольший спрос пришелся на сельское хозяйство — 9 тысяч 373 проекта. В сфере услуг реализуют 1 тысячу 112 проектов, в производстве — 925, в торговле — 727.

Из общего числа участников 10 тысяч 902 составляют женщины. На 2025 год установлена квота в 13 тысяч 333 участника программы.