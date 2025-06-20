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Власть

В рамках проекта «Продукты за работу» жителям Чым-Коргона передали муку и масло

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров и представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане Кожиро Накай в рамках мониторинга посетили село Чым-Коргон Кеминского района, где ознакомились с проектом по посадке саженцев винограда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

пресс-службы Минтруда
Фото пресс-службы Минтруда

По ее данным, помощь предоставлена в рамках пятилетнего меморандума между кабинетом министров и ВПП ООН по проекту «Продукты за работу».

В селе каждому из 79 малоимущих и нуждающихся раздали по 300 килограммов муки и 30 литров растительного масла.

Глава Минтруда отметил, что на 25 гектарах земли при активном участии местных жителей высажено 50 тысяч саженцев винограда. Работы проводились в рамках проекта, который не только обеспечивает продовольственную помощь, но и создает временные рабочие места, улучшает инфраструктуру и усиливает экономический потенциал региона.

В планах до 2028 года — высадка плодового сада на 13 гектарах земли, организация ухода за виноградниками и реализация продукции, что в будущем даст дополнительный доход в местный бюджет.

«Такой подход позволяет решать сразу несколько задач — поддержка уязвимых слоев населения, развитие местной экономики и устойчивость сельских общин», — сказал Равшанбек Сабиров.

Кожиро Накай подтвердил готовность ВПП ООН и в будущем поддерживать совместные инициативы, направленные на продовольственную безопасность и укрепление сельского развития в КР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/333411/
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