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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Министерство образования не принуждает каждого учителя снимать видеоуроки

Министерство образования не заставляет каждого учителя снимать видеоуроки и работать по ним. Об этом на брифинге сообщила заместитель главы ведомства Надира Джусупбекова.

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По ее словам, сейчас по этому поводу распространяют недостоверную информацию. «Мы только просим учителей обеспечить обратную связь с детьми. Чтобы каждый мог задать вопросы, получить на них ответы, а педагог — отправить задания и проверять их», — сказала Надира Джусупбекова.

Она отметила, что ведомство идет навстречу учителям, у которых есть возможность создавать видеоматериал. «Надеюсь, теперь не будут распространять фейковую информацию», — заключила замминистра.

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перевели на дистанционную форму обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149526/
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