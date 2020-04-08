В городе Ош не соблюдавших карантинный режим силой отправляют в обсервацию

В Оше некоторых людей силой отправляют в обсервацию. Об этом сообщил комендант южной столицы Малик Нурдинов.

Он обратился к жителям Оша и одноименной области с просьбой потерпеть и слушать медиков.

«Уважаемые граждане, не распространяйте в социальных сетях ложную информацию! Слушайте только советы медицинских работников. Во всем мире против вируса борятся карантином. Поэтому необходимо соблюдать режим изоляции. Некоторых нам буквально силой приходится отправлять в обсервацию», — сказал комендант.

По его словам, житель южной столицы, скрывший болезнь, с женой находится в обсервации. «Он успел заразить семью. Сейчас выявили всех контактных лиц и отправили в карантин. После того как он вылечится, его привлекут к ответственности», — заявил Малик Нурдинов.

Ранее комендант Оша сообщил, что в отношении жителя города, скрывшего болезнь, возбудили уголовное дело.