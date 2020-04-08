Кыргызстанцев, проживающих за рубежом, призывают помочь стране

Известных кыргызстанцев, которые проживают за границей, призывают помочь стране. Видеообращение опубликовали в Instagram.

Сообщается, что команда КВН «Азия MIX» и футболист Ильзат Ахметов оказали посильную помощь кыргызским медикам и собрали 1 миллион сомов.

«К нашей инициативе присоединились певица Светлана Назаренко, чемпион UFC Валентина Шевченко. Если у вас есть хоть малейшая возможность помочь семье, соседям, согражданам, народу, не оставайтесь в стороне», — написал капитан команды «Азия MIX» Эльдияр Кененсаров.