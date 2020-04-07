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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 156 тысяч безработных зарегистрировано в Кыргызстане

По данным Нацстаткома, общая численность безработных составила 156 тысяч 300 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

По его словам, численность безработных, которые состоят на учете в службах занятости, составила 97 тысяч 400 человек.

«Из этого числа количество официально зарегистрировавшихся безработными составляет 78 тысяч человек. Пособия по безработице получают 155 человек. Ежемесячную выплату денежных компенсаций взамен льгот получают 25 категорий граждан. Так, денежные компенсации в размере от 1 тысячи до 7 тысяч сомов получают 41 тысяча 200 человек», — сказал Улукбек Кочкоров.

Он добавил, что пособия, денежные компенсации взамен льгот, зарплата персональным ассистентам, ухаживающим за детьми с ОВЗ, выплаты приемным семьям, в том числе детям, воспитывающимся в приемных семьях, будут выплачены своевременно в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149432/
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