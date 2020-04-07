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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Заложники ситуации. Пассажиры Новосибирск — Бишкек требуют вернуть их домой

Кыргызстанцы, застрявшие в Новосибирске, в который раз вынуждены обратиться к правительству Кыргызстана с требованием помочь вернуть их домой. Они подготовили петицию. Об этом 24.kg сообщила одна из пассажиров Ирина Степкичева.

По ее словам, пока звучат только обещания помочь, но в действительности никто ничего не делает. Кыргызстанцы не понимают, почему аэропорт «Манас» не может принять борт.

«Мы отслеживали ситуацию с обсервацией в Бишкеке и надеялись, что вот-вот самолет прилетит и за нами, но все тщетно. Граждане живут в панике. Дома их ждут престарелые родители, которые нервничают и тем самым подрывают свое здоровье. Ждут родственники, ждут запертые в доме домашние животные. У людей сдают нервы. Они не верят, что нужны своей стране. Консульство Кыргызстана в Новосибирске показало себя абсолютно с непрофессиональной стороны, они лишь сеяли панику и неразбериху. Может ли кто-нибудь из правительства ответить: ждать ли нам помощь и когда? Может ли кто-нибудь набраться смелости и сказать нам правду?» — спрашивают кыргызстанцы. 

Отметим, граждан КР разместили в хостелах.  1 апреля на внеочередном заседании парламента депутат Таалайбек Масабиров потребовал срочно отправить борт в Новосибирск.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане КР будут возвращены на родину. Однако до сих пор этого не сделано.

Кыргызстан, затем РФ временно приостановили авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149404/
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