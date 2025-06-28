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Происшествия

Борт S7, летевший из Бишкека, совершил жесткую посадку в аэропорту Новосибирска

Борт S7, летевший накануне из Бишкека, совершил жесткую посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

из Telegram-канала «Авиаторщина»
Фото из Telegram-канала «Авиаторщина»

Уточняется, что в аэропорту «Толмачево» самолет Airbus A321 (бортовой номер RA-73689), выполнявший рейс S7-5542 из Бишкека, совершил жесткую посадку. Инцидент произошел при посадке. По информации из открытых источников, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После приземления воздушное судно временно отстранено от полетов для технической проверки.

Обстоятельства инцидента выясняются. Росавиация начала расследование авиационного происшествия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334566/
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