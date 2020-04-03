Минздрав признал, что есть сложности с обеспечением тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения признало наличие проблем с обеспечением тест-систем для проведения ПЦР-диагностики на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, проводится большая работа по обеспечению лабораторий экспресс-тестами.

«Вчера по линии гуманитарной помощи поступила 21 тысяча экспресс-тестов, всего у нас в наличии около 60 тысяч систем быстрой диагностики», — сообщил он.

Сабиржан Абдикаримов добавил, что вчера по линии МИД Кыргызстан получил тесты для проведения ПЦР-исследований из Беларуси.

«В настоящее время проводится входной контроль качества. При положительном исходе сможем обеспечить проведение еще 3 тысяч тестов. Мы продолжим работу по обеспечению лабораторий тестами и реагентами», — отметил министр.

Он добавил, что всего в Кыргызстане проведено 9 тысяч 730 тестов на наличие коронавируса. При этом 8 тысяч 108 образцов законсервированы.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились.