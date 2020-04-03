Будьте бдительными. Госкомсвязи Кыргызстана сообщает об увеличении кибератак

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызстана предупреждает об увеличившемся объеме кибератак по всему миру.

По данным исследования международной группы компании Thales, в разгар глобального кризиса в связи с распространением коронавируса злоумышленники используют сложившуюся ситуацию для нападения на информационные системы государственных служб, граждан и компаний.

Пользуясь страхами и опасениями людей, уязвимостями компаний и служб в связи с пандемией, злоумышленники с возросшей частотой атакуют информационные ресурсы.

Некоторые из новых Android-приложений, которые отслеживают распространение вируса, заражены вредоносными программами, такими как «Троянские кони» или «Вымогатели».

Наблюдается и рост мошеннических действий в интернете, таких как спам-компании, использование доменных имен, связанных с Covid-19, фишинговые кампании и другие.

Специалисты в области IT-безопасности рекомендуют использовать имеющиеся инструменты защиты, такие как антивирусные программы, а также быть бдительнее.