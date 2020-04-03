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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Чрезвычайная ситуация в КР. Минобразования разработало 400 электронных учебников

Министерство образования и науки разработало около 400 электронных учебников для школьников. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Каныбек Исаков.

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По его словам, 210 учителей прошли курсы по онлайн-обучению школьников.

«Учителя обучены работе с программами Zoom, WhatsApp, работе с социальными сетями. Видеоуроки мы запишем, они будут доступны на YouTube. Видеоуроки длятся 30 минут. По телевидению будут показывать уроки для школьников. Для этого мы составим расписание для учеников всех возрастов», — сказал Каныбек Исаков.

Напомним, в связи с объявленными в стране режимами ЧС и ЧП все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149002/
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