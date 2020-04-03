Чрезвычайная ситуация в КР. Минобразования разработало 400 электронных учебников

Министерство образования и науки разработало около 400 электронных учебников для школьников. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Каныбек Исаков.

Читайте по теме В Кыргызстане малоимущим студентам помогут отсрочить оплату контракта

По его словам, 210 учителей прошли курсы по онлайн-обучению школьников.

«Учителя обучены работе с программами Zoom, WhatsApp, работе с социальными сетями. Видеоуроки мы запишем, они будут доступны на YouTube. Видеоуроки длятся 30 минут. По телевидению будут показывать уроки для школьников. Для этого мы составим расписание для учеников всех возрастов», — сказал Каныбек Исаков.