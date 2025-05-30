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Общество

Реальный ущерб от стихийных бедствий в 10 раз выше, чем считалось ранее — ООН

Стихийные бедствия обходятся человечеству в 10 раз дороже, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в докладе Управления ООН по снижению риска бедствий.

По данным Службы новостей ООН, общий ущерб теперь оценивается в $2,3 триллиона в год.

Предыдущие оценки указывали на то, что глобальный экономический ущерб от природных катастроф, таких как землетрясения, оползни и наводнения, составляет около $200 миллиардов в год.

Люди, родившиеся в 1990-м, имеют 63-процентный шанс пережить катастрофическое наводнение, которое раньше случалось раз в сто лет. Для ребенка, родившегося в 2025 году, эта вероятность составляет уже 86 процентов.

С 2014 по 2023 год почти 240 миллионов человек вынужденно покинули дома из-за стихийных бедствий.

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Чрезвычайные ситуации все чаще затрагивают здравоохранение, образование и рынок труда, что ведет к росту государственного долга и затягиванию восстановления в странах, уже находящихся в уязвимом положении. Это приводит к социальным проблемам, поскольку государства все чаще сталкиваются с экстремальными климатическими явлениями.

Отмечается, что большинство издержек от климатических бедствий можно предотвратить. Существующие меры (системы раннего оповещения и защита от наводнений) могут помочь наиболее пострадавшим странам справиться с растущими затратами от климатических бедствий. Увеличение инвестиций в снижение рисков и повышение устойчивости перед лицом кризисов способно переломить нынешнюю тенденцию, считают в ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330908/
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