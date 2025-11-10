14:59
Ущерб на $14,5 миллиона нанесли сели в Кыргызстане в 2024 году

Кыргызстан крайне уязвим к природным опасностям и занимает третье место среди наиболее подверженных климатическим рискам стран Восточной Европы и Центральной Азии. Об этом сообщают во Всемирной продовольственной программе ООН.

По данным организации, паводки и селевые потоки являются наиболее распространенными опасностями, составляя почти 40 процентов всех чрезвычайных ситуаций, причем в последние годы наблюдается резкий рост их частоты и экономических потерь.

По сведениям Министерства чрезвычайных ситуаций, только в 2024-м году количество селевых потоков достигло 30-летнего максимума, причинив ущерб инфраструктуре на $14,5 миллиона. Это составляет 90 процентов всех материальных убытков, связанных с бедствиями, за этот год.

Отмечается, что при поддержке правительства Швейцарии МЧС КР и ВПП ООН запускают новый этап повышения потенциала сотрудников министерства по снижению риска бедствий и геопространственному картированию опасностей.

Программа будет сосредоточена на прикладных практиках. В рамках обучения участники познакомятся с методом, использующим радиолокационные сигналы со спутников для выявления малых изменений земной поверхности, а также с моделированием прогнозирования паводков и селевых потоков.

Прогнозирование оползней и селевых потоков в Кыргызстане остается вызовом

С его помощью сотрудники МЧС смогут анализировать детальные спутниковые снимки до и после, чтобы определить, происходили ли сдвиги грунта, например, вздутие перед паводком или движение перед селями. В то же время моделирование прогнозирования паводков и селевых потоков позволит экспертам предсказывать объем воды, скорость ее движения и направления распространения.

Такой вид моделирования имеет решающее значение для оценки рисков и систем раннего оповещения, поскольку помогает экспертам МЧС заранее определять возможные места возникновения паводков и селевых потоков и оценивать потенциальную опасность для населения.
