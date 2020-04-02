В Кыргызстане дезинфицировали 1,3 миллиона квадратных метров территории

За прошедшие сутки по всему Кыргызстану дезинфицировали 1 миллион 387 тысяч квадратных метров территории. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Ведомство подготовило более 12 тысяч койко-мест. В районе санитарно-карантинных и блокпостов установлены 120 палаток и 56 мобильно-жилых домов.

«За прошедшие сутки на горячую линию 112 от граждан по вопросам коронавируса поступили 1 тысяча 4 звонка. Большинство — нецелевые», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.