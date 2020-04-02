17:58
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе

Обстановка по всему периметру государственной границы Кыргызстана стабильная. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Отмечается, что каждый пункт пропуска работает в своем режиме. Пропуск грузовых транспортных средств на границе Казахстана и Узбекистана осуществляют только с одним водителем в машине.

1

Казахстан

  • Временно приостановлен пропуск лиц и транспорта.
  • Граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Казахстана, могут выехать из РК, граждане Казахстана, находящиеся в КР, могут выехать только через пункты пропуска: «Чон-Капка-автодорожный» (КР) — «Айшабиби-автодорожный» (РК), «Ак-Тилек-автодорожный» (КР) — «Карасу-автодорожный» (РК).
  • Транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через Казахстан временно запрещен.
  • Пропуск грузов с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и из Казахстана в Кыргызстан, транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чон-Капка-автодорожный» без ограничений в оба направления.
  • Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляют через пункт пропуска «Каинды-железнодорожный».
2

Узбекистан

  • Временно приостановлен пропуск лиц и транспорта.
  • Граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Узбекистана, могут выехать из РУз.
  • Решением узбекской стороны пропуск граждан Узбекистана, находящихся в Кыргызстане, домой осуществляется в определенное время организованными группами.
  • Пропуск грузов с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления из Кыргызстана в Узбекистан и из Узбекистана в Кыргызстан, транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Достук-автодорожный» (КР) — «Дустлик — автодорожный» (РУз) и «Кызыл-Кия-автодорожный» (КР) — «Узбекистан-автодорожный» (РУз) в оба направления.
3

Таджикистан

  • Временно приостановлен пропуск лиц и транспорта.
  • Граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Таджикистана, могут выехать из РТ только через пункт пропуска «Кайрагач-автодорожный» (КР) — «Маданият-автодорожный» (РТ).
  • По решению таджикской стороны граждане Таджикистана, находящиеся на территории Кыргызстана, временно не могут въехать в РТ.
  • Пропуск грузов из Кыргызстана в Таджикистан и из Таджикистана в Кыргызстан, транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Кызыл-Бель-автодорожный» (КР) — «Гулистон-автодорожный» (РТ) и «Кайрагач-автодорожный» (КР) — «Маданият-автодорожный» (РТ) без ограничений в оба направления.
4

Китай

  • Пункты пропуска временно закрыты и не осуществляют пропуск лиц, транспорта и грузов, кроме гуманитарных грузов.
  • Республиканским штабом рассмотрен вопрос о возобновлении грузовых перевозок автомобильным транспортом через кыргызско-китайскую государственную границу.
  • Госорганам КР поручили провести подготовительные работы с китайской стороной по возобновлению грузопотока на КПП «Торугарт» и «Иркештам». Необходимо разработать механизм и алгоритм действий процесса с учетом создания условий для кыргызстанских грузоперевозчиков.
5

Авиаперевозки

  • Регулярные международные пассажирские авиарейсы в аэропортах «Манас» и «Ош» временно отменены.
  • Грузовые авиаперевозки осуществляются через пункт пропуска «Манас-аэропорт».

«При пересечении государственной границы водители грузовых транспортных средств обязаны быть в масках и перчатках. В противном случае их не допустят до прохождения паспортного и иных видов контроля», — подчеркнули в ГПС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148957/
просмотров: 722
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
С 8 апреля в Кыргызстане вводят всеобщую дистанционную форму обучения
Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекешев об инициативе коллеги
У сотрудников Сокулукского акимиата тесты на коронавирус отрицательные
Вопросы без ответов. Почему горячие линии не помогают решить проблемы
Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме
Европейский союз рассмотрит варианты поддержки Кыргызстана
В Пакистане у трех кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус
Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Бизнес
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от&nbsp;О! Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
2 апреля, четверг
17:38
В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся н...
17:17
В апреле пенсии и пособия в Кыргызстане разнесут по домам
17:15
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
16:50
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
16:49
Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?