Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе

Обстановка по всему периметру государственной границы Кыргызстана стабильная. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Отмечается, что каждый пункт пропуска работает в своем режиме. Пропуск грузовых транспортных средств на границе Казахстана и Узбекистана осуществляют только с одним водителем в машине.

1 Казахстан Временно приостановлен пропуск лиц и транспорта.

Граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Казахстана, могут выехать из РК, граждане Казахстана, находящиеся в КР, могут выехать только через пункты пропуска: «Чон-Капка-автодорожный» (КР) — «Айшабиби-автодорожный» (РК), «Ак-Тилек-автодорожный» (КР) — «Карасу-автодорожный» (РК).

Транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через Казахстан временно запрещен.

Пропуск грузов с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и из Казахстана в Кыргызстан, транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чон-Капка-автодорожный» без ограничений в оба направления.

Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляют через пункт пропуска «Каинды-железнодорожный».

2 Узбекистан Временно приостановлен пропуск лиц и транспорта.

Граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Узбекистана, могут выехать из РУз.

Решением узбекской стороны пропуск граждан Узбекистана, находящихся в Кыргызстане, домой осуществляется в определенное время организованными группами.

Пропуск грузов с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления из Кыргызстана в Узбекистан и из Узбекистана в Кыргызстан, транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Достук-автодорожный» (КР) — «Дустлик — автодорожный» (РУз) и «Кызыл-Кия-автодорожный» (КР) — «Узбекистан-автодорожный» (РУз) в оба направления.

3 Таджикистан Временно приостановлен пропуск лиц и транспорта.

Граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Таджикистана, могут выехать из РТ только через пункт пропуска «Кайрагач-автодорожный» (КР) — «Маданият-автодорожный» (РТ).

По решению таджикской стороны граждане Таджикистана, находящиеся на территории Кыргызстана, временно не могут въехать в РТ.

Пропуск грузов из Кыргызстана в Таджикистан и из Таджикистана в Кыргызстан, транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «Кызыл-Бель-автодорожный» (КР) — «Гулистон-автодорожный» (РТ) и «Кайрагач-автодорожный» (КР) — «Маданият-автодорожный» (РТ) без ограничений в оба направления.

4 Китай Пункты пропуска временно закрыты и не осуществляют пропуск лиц, транспорта и грузов, кроме гуманитарных грузов.

Республиканским штабом рассмотрен вопрос о возобновлении грузовых перевозок автомобильным транспортом через кыргызско-китайскую государственную границу.

Госорганам КР поручили провести подготовительные работы с китайской стороной по возобновлению грузопотока на КПП «Торугарт» и «Иркештам». Необходимо разработать механизм и алгоритм действий процесса с учетом создания условий для кыргызстанских грузоперевозчиков.

5 Авиаперевозки Регулярные международные пассажирские авиарейсы в аэропортах «Манас» и «Ош» временно отменены.

Грузовые авиаперевозки осуществляются через пункт пропуска «Манас-аэропорт».

«При пересечении государственной границы водители грузовых транспортных средств обязаны быть в масках и перчатках. В противном случае их не допустят до прохождения паспортного и иных видов контроля», — подчеркнули в ГПС.