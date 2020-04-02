В Бишкеке 15 тысяч человек нуждаются в материальной помощи. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, мэрия Бишкека составила соответствующий список. «Много вопросов поступает о том, что у нуждающихся закончились продукты и лекарства. Мы составили список из 15 тысяч человек, кому действительно необходима помощь. Работа в этом направлении ведется», — сказал Алмазбек Орозалиев.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.