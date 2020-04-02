Комендантский час. За неделю в Бишкеке задержали более 1 тысячи человек

С 25 марта по 1 апреля 2020 года в Бишкеке за нарушение комендантского часа задержаны 1 тысяча 76 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

По его словам, режим комендантского часа нарушили 931 мужчина и 145 женщин. На сегодня на территории Бишкека выставлены 32 блокпоста и 76 передвижных карантинно-санитарных постов.

«Порядок в городе обеспечивают более 3 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих Генерального штаба. Комендатура дала все необходимые поручения для мэрии, департамента здравоохранения и другим службам. Проводятся дезинфекция и агитационно-пропагандистская работа среди населения», — подчеркнул Алмаз Орозалиев.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.