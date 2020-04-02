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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Сузакском районе разрешили работать только четырем магазинам в день

В Сузакском районе Джалал-Абадской области будут работать по очереди четыре продуктовых магазина в день. Об этом сообщил аким района Эрмекбай Омошев.

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В Сузакском районе несколько дней закрыты все продовольственные магазины, и жители не знают, где брать продукты. «Мы составили график работы магазинов и поочередно разрешили работать четырем. Кроме того, мы ведем дополнительные переговоры с комендантом по данному вопросу», — сказал Эрмекбай Омошев.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148899/
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