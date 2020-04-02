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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом приближается к 1 миллиону человек

На сегодня в мире зафиксировали 935 тысяч 817 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что за сутки показатель вырос на 77 тысяч 32 человека. Вне Китая отмечено 932,6 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 392.

Больше всего зараженных в США (216 тысяч 515), Италии (110 тысяч 574), Испании (104 тысячи 118), Германии (77 тысяч 981), Франции (57 тысяч 763) и Иране (47 тысяч 593).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 180 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 193 тысячи человек. За сутки показатель вырос на 15 тысяч 645 человек.

После заражения коронавирусом скончались 47 тысяч 231 человек (рост на 5 тысяч 80 за сутки). В том числе в Италии умерли 13 тысяч 155 человек, Испании — 9 тысяч 387, Франции — 4 тысячи 32.

В Кыргызстане зарегистрировали 116 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 380 случаев, Узбекистане — 181. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148874/
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