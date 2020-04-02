Число зараженных коронавирусом приближается к 1 миллиону человек

На сегодня в мире зафиксировали 935 тысяч 817 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что за сутки показатель вырос на 77 тысяч 32 человека. Вне Китая отмечено 932,6 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 392.
Больше всего зараженных в США (216 тысяч 515), Италии (110 тысяч 574), Испании (104 тысячи 118), Германии (77 тысяч 981), Франции (57 тысяч 763) и Иране (47 тысяч 593).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 180 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 193 тысячи человек. За сутки показатель вырос на 15 тысяч 645 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 116 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 380 случаев, Узбекистане — 181. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.