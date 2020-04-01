Помогите найти пассажиров, приехавших в Балыкчи 24 марта. Были с дааватчиками

Администрация Иссык-Кульской области ищет попутчиков мужчины, приехавшего из Бишкека в Балыкчи 24 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче».

«Администрация просит проявить гражданскую ответственность и срочно обратиться в Центр семейной медицины или ФАП по месту жительства для сдачи анализов. Анонимность гарантируется», — отмечается в сообщении.

Известно, что мужчина на видео — житель села Байзак. Он приехал из Индии после даавата.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.