Вопросы без ответов. Почему горячие линии не помогают решить проблемы

В Кыргызстане продолжают действовать режимы ЧП и ЧС, в городах и районах выставлены блокпосты, призванные ограничить передвижение людей и транспорта. В ряде населенных пунктов введен комендантский час, в том числе и в столице. И все действия властей вызывают у населения массу вопросов, на которые они хотят знать ответы.

Самый актуальный вопрос

К сожалению, СМИ не всегда могут помочь, потому как сами не могут достучаться от госорганов, штаба и комендатуры, не выдают журналистам и аккредитацию. На брифингах, которые проходят онлайн по 2-3 раза в день, зачастую большинство вопросов остается без ответа.

Единственный вариант — обращение на горячие линии. Но читатели жалуются, что дозвониться на них очень сложно, а ответы малоинформативны.

Редакция 24.kg решила проверить, как дозвониться на горячую линию и получить ответ на свой вопрос. Вывод: тут главное — упорство.

Звонить решено на городские номера, так как среди тех, кто обращается с жалобами, много пенсионеров: они реже пользуются сотовыми телефонами и мессенджерами.

Для чистоты эксперимента обзвонили трижды: вечером, во время наступления комендантского часа, утром, после его завершения, и в обед.

Очень много бишкекчан обращается с вопросами, как можно получить пропуск, попасть в центральную часть города, оцепленную блокпостами. Например, чтобы отнести продукты и лекарства пожилым родителям. Именно с ним мы обратились на горячие линии комендатуры, республиканского, бишкекского городского и районных штабов.

Сидите дома

На коротком номере комендатуры 1312 трубку взяли сразу и огорчили, что получить пропуск и проехать в центр не получится, если вы не работаете в организациях, чья деятельность разрешена. Дозвониться удалось и утром, и в обеденное время.

Со второго раза вечером ответили и на горячей линии республиканского штаба по номеру 0312881684.

Посоветовали обратиться в комендатуру, но предположили, что если будет справка от врача, что у родственника есть проблемы со здоровьем, то навестить его удастся. Но, как получить эту справку для предъявления, затруднились ответить. При повторных звонках утром и в обед также не возникло трудностей, правда, удалось не с первой попытки — линии были заняты.

Это не к нам

Отвечали и на городские номера оперативных штабов столичных акимиатов как в вечернее время, так утром и днем. Однако там сразу сказали, что вопрос о пропусках к ним не относится.

Штабы принимают запросы об оказании помощи нуждающимся.

Достаточно оставить контактные данные, указать, к какой категории заявитель относится: одинокий пенсионер, многодетная семья, малообеспеченные и другие. Списки потом будут обрабатывать районные акимиаты.

На горячую линию городского штаба 0312625813 вечером дозвониться не получилось — трубку никто не брал. В утреннее и дневное время линия несколько раз была занята. Ответ удалось получить лишь после многочисленных попыток дозвониться: за пропуском — в комендатуру, за помощью — в акимиат. Если надо, чтобы кто-то навестил пожилого одинокого родственника, посоветовали позвонить еще и в районное управление соцразвития. Сообщили все нужные координаты.

На всех горячих линиях выслушивали терпеливо, отвечали вежливо. Но вот как решить проблему — отвезти родителям продукты, живущим в центре, по телефону выяснить не удалось.

Можно, конечно, рискнуть и поехать наобум. Или надеяться на помощь друзей, живущих поблизости от пожилых родственников, и соседей.