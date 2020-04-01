17:35
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь

Некоторым семьям оказывают материальную помощь в виде продуктов по несколько раз. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Мирлан Парханов.

По его словам, многие нуждающиеся уже получили продукты питания, но списки будут дополняться.

«Сейчас волонтеры проходят обучение и будут развозить продукты людям, которые нуждаются в помощи. Очень много волонтерских организаций помогают гражданам. К сожалению, есть такие факты, когда некоторые по несколько раз получили помощь, тогда как другие остались без нее. Обеспеченные люди, живущие в особняках с машинами, тоже просят оказать им помощь», — сказал Мирлан Парханов.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148817/
просмотров: 2166
Версия для печати
Материалы по теме
Режим ЧС в стране. Фонд «Сорос — Кыргызстан» оказал помощь соцучреждениям
ЧС в Кыргызстане. Россия передала 10 тысяч тест-систем
Пострадавшим от селей в Баткене оказали помощь
В селе Аюу-Сай установлены 43 палатки и 22 жилых контейнера
Корейские бизнесмены передали гуманитарную помощь кыргызским фермерам на $170 тысяч
Для пострадавших от землетрясения в Ошской области доставили 130 мобильных домов
Пострадавшим от землетрясения в Джумгальском районе оказали гуманитарную помощь
В Кыргызстане дома-интернаты получат крупную партию гумпомощи
Гуманитарный груз из Кыргызстана передан пострадавшим от стихийного бедствия населенным пунктам Таджикистана
Кыргызстан предоставил Таджикистану гуманитарную помощь
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
1 апреля, среда
17:22
Режим ЧП. Минкультуры решило организовывать концерты местных артистов онлайн Режим ЧП. Минкультуры решило организовывать концерты ме...
17:20
Пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек заставляют покинуть аэропорт
17:15
Коронавирус в Кыргызстане. Минсоцразвития продолжит выплату пособий малоимущим
17:12
Надо ли публиковать имена и адреса заразившихся коронавирусом? Опрос
17:10
Показатели туристической отрасли Кыргызстана могут снизиться до 80 процентов