Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь

Некоторым семьям оказывают материальную помощь в виде продуктов по несколько раз. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Мирлан Парханов.

По его словам, многие нуждающиеся уже получили продукты питания, но списки будут дополняться.

«Сейчас волонтеры проходят обучение и будут развозить продукты людям, которые нуждаются в помощи. Очень много волонтерских организаций помогают гражданам. К сожалению, есть такие факты, когда некоторые по несколько раз получили помощь, тогда как другие остались без нее. Обеспеченные люди, живущие в особняках с машинами, тоже просят оказать им помощь», — сказал Мирлан Парханов.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.