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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Хорошие новости. В китайской Ухане сняли режим жесткого карантина

В китайском Ухане в провинции Хубэй был снят режим жесткого карантина, введенный два месяца назад — после того, как несколько дней подряд там не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Об этом сообщает издание «Медуза».

В городе уже возобновили работу большинство предприятий и общественный транспорт. С 8 апреля будет полностью снято ограничение на сообщение с другими населенными пунктами.

В свою очередь Russia Today отмечает, что в провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса, возобновили внутреннее пассажирское авиасообщение.

«Первый рейс из провинции Хубэй выполнен из аэропорта Ичан в воскресенье (29 марта. — Прим. RT). На нем 64 пассажира отправились в Фучжоу в провинции Фуцзянь», — говорится в сообщении в Twitter агентства People’s Daily China.

С 29 марта все аэропорты провинции Хубэй, кроме Уханя, возобновляют внутренние пассажирские рейсы. Ранее в Ухане возобновили продажу авиабилетов на рейсы с 8 апреля.

28 марта в городе было восстановлено железнодорожное сообщение, а также частично возобновило работу метро после двухмесячного перерыва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148804/
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