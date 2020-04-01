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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На счет по борьбе с коронавирусом поступило 69 миллионов сомов

На администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило почти 69,5 миллиона сомов. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что общая сумма денег, поступивших на администрируемый счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, составила 69 миллионов 479 тысяч 853 сома.

Информация об открытых счетах размещена на сайте Минфина.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148799/
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