На счет по борьбе с коронавирусом поступило 69 миллионов сомов

На администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило почти 69,5 миллиона сомов. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что общая сумма денег, поступивших на администрируемый счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, составила 69 миллионов 479 тысяч 853 сома.

Информация об открытых счетах размещена на сайте Минфина.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.