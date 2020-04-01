В Кыргызстане выделен транспорт для перевозки врачей

Для перевозки врачей в оперативное подчинение Министерства чрезвычайных ситуаций КР переданы пять микроавтобусов в Бишкеке, а также три автобуса по Чуйской области и десять — по Ошу. Об этом сообщает республиканский штаб.

Отмечается, что дальнейшее распределение по маршрутам, обеспечение ГСМ возложены на МЧС. При необходимости будут дополнительно выделены автобусы для перевозки врачей.

Напомним, ранее медики жаловались, что из-за введенных ограничений на передвижение транспорта они не могут добраться до рабочих мест и после смены уехать домой.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.