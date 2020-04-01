В Кыргызстане выявлено еще четыре случая коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, заболевшие выявлены в Джалал-Абаде — 1, в Сузакском районе — 1, городе Кара-Куле — 1 и Чуйской области — 1.

В республиканском штабе добавили, что из новых подтвержденных случаев один является завозным (прибыл из России), трое инфицированы в результате контакта с больными.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.