В борьбе с болезнями. На что потратят $26,4 миллиона от Глобального фонда

Все силы и резервы системы здравоохранения в Кыргызстане вынужденно брошены на борьбу с новым коронавирусом. Но в стране есть тысячи других больных, которые нуждаются в своевременной помощи и лекарствах. Доноры еще помогают, однако гранты сокращаются и требуется софинансирование правительства.

Недавно Кыргызстан подготовил новую заявку в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией на получение гранта.

Заявка на 2021-2023 годы одобрена на сумму $26,4 миллиона, в том числе $11,5 миллиона предусматривается на сдерживание эпидемии ВИЧ и около $15 миллионов — на туберкулез.

Споры, на что направить средства, оказались нешуточными, признался глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. Вопросов много, и на все не хватает, особенно на туберкулез.

Лечение ВИЧ как профилактика

Читайте по теме Семь вопросов про ВИЧ, которые вы стеснялись задать

Если раньше заявка на 70 процентов была направлена на профилактику ВИЧ, то сейчас больше половины гранта уйдет на лечение и поддержку больных (лекарства, тесты).

«Дело в том, что меняется подход. Есть метод «Лечение как профилактика». Если у человека неопределяемая вирусная нагрузка, то он становится незаразным для других. Поэтому все усилия направлены на то, чтобы все люди с ВИЧ начали принимать антиретровирусную терапию. Их надо выявить, проконсультировать и добиться того, чтобы они не прерывали лечение», — сказал Айбар Султангазиев 24.kg.

Упор делается на ключевые группы населения: наркопотребителей, секс-работников и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами. Распространенность ВИЧ в этих группах очень высокая.

«Век изменился, технологии стали другими. Наркопотребители приобретают наркотики теперь через интернет, Telegram-каналы. «Девочек» уже не ищут на улице, а только через Сеть. Поэтому и методы работы меняются. Будут внедряться приложения, онлайн-консультирование, цифровизация», — пояснил глава ассоциации.

Планов много, воплотить бы в жизнь

Это позволит мониторить, кому и что назначено, сколько лекарств выдали, какие запасы на складе остались, чтобы избежать перебоев. Айбар Султангазиев

На что еще предусмотрят грантовые деньги? Во-первых, на социальную поддержку детей с ВИЧ (мотивационные выплаты, летние лагеря). Во-вторых, на укрепление систем здравоохранения, центров семейной медицины в связи с тем, что лечение передается на первичный уровень. В поликлиниках внедряют электронные системы слежения за ВИЧ.

Кстати, сами пациенты с ВИЧ или туберкулезом не рады переходу в ЦСМ. Прежде всего люди опасаются разглашения диагноза и вытекающих из этого проблем.

«Мало кому это нравится, — признают в ассоциации «Партнерская сеть». — Но это неизбежный процесс, по которому идет весь мир. В первую очередь сопротивляются сами службы, которые хотят сохранить свои стационары. Да и поликлиники сейчас не лучшие, постоянные очереди, квалификация семейных врачей не всегда на уровне. По ВИЧ и туберкулезу требуют специальные формы отчетности, это лишняя нагрузка при прежней зарплате. Поэтому изучаем возможности внедрения доплат».

К примеру, сейчас есть доплаты за успешно пролеченный случай туберкулеза. Это стимулирует медработников.

Такую модель можно внедрять и в других службах.

Если на борьбу с ВИЧ государство вкладывает средства, то на туберкулез дополнительного финансирования нет. При этом лечение этого заболевания очень дорогое и длительное (до полутора лет). Один курс обходится в $4-8 тысяч.

«Из $15 миллионов грантовых средств только на таблетки уходит $11 миллионов, около $2 миллионов — на лабораторную службу и еще часть расходов — на логистику и управление. В итоге ни на мотивационную поддержку больных, ни на их сопровождение денег не остается. Дефицит как минимум составляет $2 миллиона», — заметил Айбар Султангазиев.

Может возникнуть вопрос: для чего нужна мотивация людей? Ведь за свое здоровье каждый ответственен сам. На это у специалистов есть ответ.

Как мотивировать больных?

Туберкулезом чаще болеют безработные, люди с низким иммунитетом. Им необходимо улучшенное питание. Из-за перехода на амбулаторную модель лечения пациенты практически не лежат в больницах, но они ездят в поликлиники за лекарствами. Многие живут в 20-30 километрах от медучреждений, а это дополнительные транспортные расходы. Плюс пациентам требуются лекарства, купирующие побочные эффекты, поскольку противотуберкулезные препараты очень тяжелые.

«По идее, такие лекарства должны закупать Минздрав, ФОМС, поликлиники, однако они этого не делают. Чтобы как-то компенсировать нехватку средств, и предусматриваются мотивационные выплаты. Конечно, люди состоятельные в них не нуждаются», — пояснил Айбар Султангазиев.

Одним из ключевых условий для получения денег Глобального фонда является дополнительное софинансирование из госбюджета в размере 15 процентов от суммы гранта.

То есть наша республика должна в ближайшие три года дополнительно выделять не менее 80 миллионов сомов ежегодно на программы в сфере профилактики и лечения ВИЧ, туберкулеза. Иначе эта сумма будет удержана из гранта.