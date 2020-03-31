Стандартов производства средств индивидуальной защиты в Кыргызстане нет

Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова считает, что в условиях режима чрезвычайного положения, вызванного эпидемией коронавируса, Минздрав делает все возможное, но вопрос в другом — насколько эффективно.

Отвечая на вопросы 24.kg, эксперт отметила, что в Кыргызстане нет стандартов производства и качества средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

«Как это возможно? Их только выпустили. А когда должны были? Как только начала работать система. Это вопросы безопасности медицинских вмешательств и медперсонала. Ни того ни другого не соблюдалось со времен независимости, получается. Это опасно как для населения, пациентов, так и для самих медиков. Проблемы замалчивались всегда, а сейчас жареный петух клюнул и рак на горе свистнул, и все общество пришло в ужас, увидев амуницию врачей, в которой они будут спасать людей от эпидемии», — отметила Бермет Барыктабасова.

Эксперт добавила, что страна оказалась совершенно не готова к противостоянию эпидемии. «С одной стороны, поставили 26 санитарно-карантинных постов по всей границе. 500 медиков 24/7 встали на фильтр с тепловизорами. Это правильные меры. Но зачем выпускали из страны в хадж тысячи людей одновременно с этими героическими мерами? С одной стороны, дали указание запретить праздничный митинг с угрозой эпидемии и гонялись за девушками, а с другой — не запретили пятничный намаз с большим количеством людей в мечетях. Упрекать в этом только Минздрав не совсем корректно. Не все зависит от профильного ведомства. Создали карантинные зоны, но они, прежде всего, подразумевают изоляцию. А какая изоляция, если по 10-30 человек в ограниченное пространство запирают без окон и вентиляции ? Где логика?» — недоумевает Бермет Барыктабасова.

По состоянию на 30 марта в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.