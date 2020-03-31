08:09
USD 80.81
EUR 89.61
RUB 1.01
Общество

Систему онлайн-зачисления в вузы хотят внедрить чиновники Минобразования

Министерство образования и науки хочет изменить порядок отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, на основании трехстороннего договора между Министерством образования и науки, фондом «Сорос-Кыргызстан» и Государственным учреждением «АйТи-сервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи ведется работа по разработке системы «Автоматизированная информационная система участия в конкурсе на зачисление в вузы КР» («Онлайн-зачисление в вузы КР»).

«В настоящее время абитуриенты для участия в конкурсе на зачисление в вуз должны лично или через доверенное лицо подать в приемную комиссию бумажные талоны сертификата ОРТ», — отметили в ведомстве.

В Минобразования добавили, что каждый вуз создает свою базу данных абитуриентов, участвующих в конкурсе, не все учебные заведения предоставляют возможность отслеживания результатов конкурса в онлайн-режиме.

Внедрение автоматизированной системы позволит абитуриентам подавать заявки в электронной форме, и также создать централизованный учет талонов сертификатов ОРТ.

«Абитуриенты в онлайн-режиме будут иметь возможность отслеживать результаты конкурса. Это позволит им оптимально использовать свои талоны и сделает процесс зачисления более прозрачным», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148589/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке со студентов вузов требуют оплату за контракты за второе полугодие
Регистрация на ОРТ приостановлена. Выпускники могут готовиться к нему удаленно
Коронавирус в Кыргызстане. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение
Кыргызский язык стал дополнительным предметом в ОРТ
Факультет иностранных языков КНУ хотят перевести в подвал. Студенты против
Выпускник обычной сельской школы и ударник. Кто получил золотые сертификаты
Смартфон от Сооронбая Жээнбекова. В Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ
В Кыргызстане начинается приемная кампания в вузы
В Минобразования рассказали, кто может поступить в вузы вне конкурса
На 2019/2020 учебный год выделили 5 тысяч 705 грантовых мест в вузы Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в&nbsp;ГКНБ Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в ГКНБ
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
В&nbsp;Джалал-Абаде есть первые выздоровевшие от&nbsp;коронавируса В Джалал-Абаде есть первые выздоровевшие от коронавируса
Бизнес
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
Обучайтесь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; со&nbsp;смартфона бесплатно даже при нулевом балансе Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и&nbsp;пополнение баланса Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
31 марта, вторник
08:02
Систему онлайн-зачисления в вузы хотят внедрить чиновники Минобразования Систему онлайн-зачисления в вузы хотят внедрить чиновни...
07:32
Парламент проведет заседание. Депутаты будут решать, как помочь малому бизнесу
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 марта, понедельник
23:55
Все смартфоны Xiaomi 2020 года рассекречены
23:21
МОК определил новую дату проведения летних Олимпийских игр в Токио
22:18
Штаб: Листовки с информацией о неких штрафах — это фейк
21:29
В Бишкеке завершили ямочный ремонт на 30 улицах. Список
21:24
Из России в Кыргызстан возвращены 1 тысяча 442 гражданина