Систему онлайн-зачисления в вузы хотят внедрить чиновники Минобразования

Министерство образования и науки хочет изменить порядок отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, на основании трехстороннего договора между Министерством образования и науки, фондом «Сорос-Кыргызстан» и Государственным учреждением «АйТи-сервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи ведется работа по разработке системы «Автоматизированная информационная система участия в конкурсе на зачисление в вузы КР» («Онлайн-зачисление в вузы КР»).

«В настоящее время абитуриенты для участия в конкурсе на зачисление в вуз должны лично или через доверенное лицо подать в приемную комиссию бумажные талоны сертификата ОРТ», — отметили в ведомстве.

В Минобразования добавили, что каждый вуз создает свою базу данных абитуриентов, участвующих в конкурсе, не все учебные заведения предоставляют возможность отслеживания результатов конкурса в онлайн-режиме.

Внедрение автоматизированной системы позволит абитуриентам подавать заявки в электронной форме, и также создать централизованный учет талонов сертификатов ОРТ.

«Абитуриенты в онлайн-режиме будут иметь возможность отслеживать результаты конкурса. Это позволит им оптимально использовать свои талоны и сделает процесс зачисления более прозрачным», — отметили в ведомстве.