В Бишкеке на карантинных блокпостах дежурят 144 медика

В Бишкеке на карантинных блокпостах дежурят 144 медицинских сотрудника. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в столице функционируют 12 карантинных фильтрационных блокпостов.

«На каждом дежурят по четыре медработника: два проводят осмотр в дневное время, а двое — ночью. Врачи обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: комбинезонами, антисептиками, защитными очками, перчатками, а также респираторами», — отметили в ведомстве.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.