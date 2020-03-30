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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек вывели из транзитной зоны аэропорта

Пассажиры рейса Новосибирск — Бишкек размещены поблизости с аэропортом «Толмачево» и для них организовано двухразовое питание. Об этом сообщает аппарат омбудсмена.

По его данным, сотрудники связались с генконсулом КР в Новосибирске Мээримбеком Апышовым, а также с администрацией аэропорта «Толмачево» и некоторыми пассажирами, которые в настоящее время находятся там и не могут вернуться в Кыргызстан.

Как отметили опрошенные в разговоре по телефону с представителем омбудсмена, со стороны кыргызской диаспоры в Новосибирске и посольства КР и РФ для пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек, которых насчитывается более 100 человек, организовано и ежедневно предоставляется двухразовое питание.

Большая часть из них размещена на окраине города и в гостиницах, расположенных ближе к аэропорту, и только шесть человек находятся в транзитной зоне внутри аэропорта, они также обеспечены двухразовым питанием. Вопрос их вылета и возвращения в Кыргызстан находится на стадии решения.

Как сообщил консул Мээримбек Апышов, людей никто никуда из здания аэропорта не выгоняет. «А вот что касается возможности вылета кыргызстанцев из Новосибирска в Бишкек, то пока этот вопрос еще не решен и находится на стадии проработки», — отметил дипработник.

Сегодня, отметим, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане Кыргызстана будут непременно возвращены на родину.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148547/
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