Юристы не понимают, на основании чего отменили аккредитацию для СМИ

Директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова прокомментировала 24.kg решение комендатуры Бишкека отменить аккредитацию для СМИ.

По ее словам, решение странное и также непонятно, на основании чего оно принято. «Вся проблема заключается в том, что в условиях чрезвычайного положения допустимо изымать из прав человека определенные элементы, но все должно быть четко обосновано и не может носить характер устного предписания. Получается, это решение выпало из правового поля. Согласно конституционному закону о ЧП, комендант местности вправе устанавливать особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы. Но для того чтобы эту аккредитацию провести, нужно сначала установить этот порядок и утвердить его соответствующим приказом. В отсутствие такого порядка возникают серьезные вопросы относительно правомерности ограничения прав журналистов. Кроме того, многие СМИ, расположенные в Бишкеке, являются СМИ республиканского масштаба и вещают на всю страну. Таким образом, здесь мы можем говорить о возможных ущемлениях прав граждан, проживающих за пределами города Бишкека, например, в Баткенской или Нарынской областях. Все наши граждане имеют равные права получать различную и альтернативную информацию о том, какова текущая ситуация в Бишкеке или других городах и районах», — сказала Чолпон Джакупова.

Более того, непонятно, каким образом обосновывается решение об ограничении прав журналистов на освещение происходящих в городе событий только в отношении независимых СМИ. Здесь усматривается прямая дискриминация. Чолпон Джакупова

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. 81 человек в активной стадии, трое — выздоровели.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.