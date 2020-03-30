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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Юристы не понимают, на основании чего отменили аккредитацию для СМИ

Директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова прокомментировала 24.kg решение комендатуры Бишкека отменить аккредитацию для СМИ.

По ее словам, решение странное и также непонятно, на основании чего оно принято. «Вся проблема заключается в том, что в условиях чрезвычайного положения допустимо изымать из прав человека определенные элементы, но все должно быть четко обосновано и не может носить характер устного предписания. Получается, это решение выпало из правового поля. Согласно конституционному закону о ЧП, комендант местности вправе устанавливать особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы. Но для того чтобы эту аккредитацию провести, нужно сначала установить этот порядок и утвердить его соответствующим приказом. В отсутствие такого порядка возникают серьезные вопросы относительно правомерности ограничения прав журналистов. Кроме того, многие СМИ, расположенные в Бишкеке, являются СМИ республиканского масштаба и вещают на всю страну. Таким образом, здесь мы можем говорить о возможных ущемлениях прав граждан, проживающих за пределами города Бишкека, например, в Баткенской или Нарынской областях. Все наши граждане имеют равные права получать различную и альтернативную информацию о том, какова текущая ситуация в Бишкеке или других городах и районах», — сказала Чолпон Джакупова.

Более того, непонятно, каким образом обосновывается решение об ограничении прав журналистов на освещение происходящих в городе событий только в отношении независимых СМИ. Здесь усматривается прямая дискриминация.

Чолпон Джакупова

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. 81 человек в активной стадии, трое — выздоровели.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148491/
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