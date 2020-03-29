В США умер первый младенец с коронавирусом

В США умер первый заразившийся COVID-19 младенец. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения штата Иллинойс.

По данным издания, речь идет о ребенке из города Чикаго, которому не было и года.

«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти», — цитирует издание главу департамента Нгози Эзике.

Отмечено, что наибольшему риску инфицирования коронавирусом нового типа подвержены пожилые люди. В частности, 85 процентов смертей пациентов с новой инфекцией в Иллинойсе приходится на людей 60 лет и старше.

На сегодня в мире коронавирусом заразились 664 тысячи 608 человек. Вне Китая зафиксировали 660,7 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 57.

Больше всего зараженных в США (124 тысячи 377), Италии (92 тысячи 472), Испании (73 тысячи 235), Германии (57 тысяч 695), Франции (38 тысяч 105) и Иране (35 тысяч 408).

В Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.