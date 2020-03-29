Коронавирус в Кыргызстане. Центр Бишкека останется закрытым минимум две недели

Центр Бишкека останется закрытым минимум две недели. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.

Он напомнил, что карантинные меры предпринимаются для того, чтобы минимизировать контакты людей, передвижение транспортных средств.

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«Пока не поздно, правительством приняты меры, чтобы закрыть все крупные города для сообщения. Мы должны минимизировать передвижение транспорта и людей. Мы все должны бороться с распространением коронавируса. Другого варианта нет. Пока у нас ситуация стабильная, нам надо принимать жесткие меры», — сказал он.

Калыс Ахматов добавил, что во всех населенных пунктах проводится работа по дезинфекции.

Напомним, что в Бишкеке район, ограниченный улицами Ахунбаева, 7 Апреля, Жибек Жолу, Осмонкула, бульваром Молодой Гвардии, четвертый день остается закрытым для въезда и передвижения транспорта, потому что здесь проводится интенсивная дезинфекция.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.