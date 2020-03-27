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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош 28 микроавтобусов развозят медиков

В Оше 28 микроавтобусов ежедневно развозят медиков. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook мэрии города.

По словам вице-мэра южной столицы Асылбека Топчубаева, они обслуживают 8 больниц и 12 центров семейной медицины.

«По поручению мэра микроавтобусы доставляют медиков из дома до работы и потом домой. ГСМ полностью обеспечивает муниципалитет. Также по собственной инициативе водители микроавтобусов не берут плату за свои услуги. Медработников обслуживают круглосуточно», — отметил он.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148227/
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