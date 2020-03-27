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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дезинфекция Бишкека. Чем обрабатывают улицы столицы

Для дезинфекции Бишкека используют раствор гипохлорита кальция. Об этом 24.kg сообщила главный врач столичного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Айгуль Бейшенова.

По ее словам, данный раствор безопасен для здоровья людей и окружающей среды. Опасности в том, что хлор останется в почве, нет.

«В составе раствора есть хлор, таким обрабатывают больницы: моют полы, протирают поверхности. После помещения проветривают. В городе проводят поверхностную дезинфекцию, которая моментально обеззараживает поверхности. Потом раствор быстро высыхает. Дезинфекця действует и на другие виды бактерий. Мы не сыпем так много хлорки, чтобы она просочилась через почву и попала в грунтовые воды. Содержание гипохлорита кальция в растворе — 100 граммов на 10 литров воды — не может навредить человеку, а тем более почве или зеленым насаждениям», — отметила она.

Дезинфекция улиц проводится для безопасности населения, чтобы они на подошве обуви в дом не принесли какую-либо инфекцию.

Айгуль Бейшенова

Напомним, что в Бишкеке обрабатывают улицы для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Центр столицы второй день остается закрытым для въезда транспорта.

В Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148200/
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