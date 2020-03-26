Фармкомпаниям дадут специальные пропуска для проезда по Бишкеку

«Мы предоставим пропуска фармацевтическим компаниям для беспрепятственного движения внутри Бишкека, выезда за его пределы и возвращения назад», — рассказал сегодня на брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

По его словам, для этого фармкомпаниям нужно обратиться в Минздрав. Это ведомство направит запрос в комендатуру для получения пропусков. При этом от компании пропуск сможет получить только одна машина.

«Что касается вопросов, как добираться на работу, то мы обратились в правительство о минимизации числа государственных и муниципальных служащих в связи с введением чрезвычайного положения. Было также указано на то, что работающие госорганы должны организовать доставку сотрудников на рабочие места и после окончания рабочего дня домой», — заключил Алмаз Орозалиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.