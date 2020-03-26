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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Для вылета в РФ россиян просят обратиться в консульские отделы

Россиян, которые хотят вернуться на родину, просят срочно информировать консульские отделы РФ в Кыргызстане. Об этом говорится на официальной странице в Facebook посольства России.

Отмечается, что связаться с консульским отделом посольства в Бишкеке можно по электронной почте ruscons@saimanet.kg или по телефонам: 0312612615, 0312612616, 0312612617, с Генконсульством в Оше — почта: rusconsosh@mid.ru, телефон: 0558909005.

В сообщении необходимо указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, контактный номер телефона, пункт назначения, цель поездки в КР.

В посольстве заметили, что планируется рейс «Аэрофлота» Бишкек — Москва 29 марта.

Россия полностью прекратит с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148096/
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