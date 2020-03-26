Режим ЧП. В Бишкеке продезинфицированы все крупные рынки

Управлением МЧС по Бишкеку проведена дезинфекция на всех крупных рынках города, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники оповестили граждан, находящихся вблизи базаров, об обработке прилегающих территорий и призвали к соблюдению чистоты и личной гигиены.

Аналогичные мероприятия проводятся по всей республике. Привлечен личный состав и пожарные расчеты МЧС. Площадь дезинфекции составила 1 миллион 846 тысяч 818 квадратных метров.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.