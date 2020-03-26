Коронавирус в Кыргызстане. Для интенсивной терапии предусмотрено 215 коек

Стационарные места для лечения пациентов с COVID-19 предусмотрены в достаточном количестве. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в целом по стране развернуты 1 тысяча 623 койки с дополнительным резервом в количестве 715 коек, из них 215 — для интенсивной терапии, 68 — находятся в резерве.

Уточняется, что все организации здравоохранения работают по специальным инструкциям и алгоритмам госпитализации пациентов. «В частности, прописан порядок приема на стационар больных с соматическими заболеваниями, беременных, рожениц и новорожденных, поступающих из обсервации по причине прибытия из эпидемически неблагоприятных стран или контакта с больными COVID-19», — говорится в сообщении.

Одновременно организовано обучение специалистов перепрофилированных стационаров и отделений по клинике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции и недопущению внутрибольничного распространения.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.