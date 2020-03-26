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Сюжет: Новый коронавирус

Все кыргызстанские дальнобойщики выехали из Ирана

Вчера, 25 марта, в Казахстан въехала последняя колонна из 12 кыргызстанских грузовых автомашин, направляющихся из Ирана. Об этом сообщает МИД КР.

Отмечается, что грузовики следовали транзитом через территории Азербайджана, России и Казахстана.

С 20 марта через территорию Казахстана проехали 57 кыргызстанских грузовых машин.

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Транзитный коридор, предоставленный казахской стороной исключительно для кыргызстанских грузовых автомобилей, направляющихся из Ирана, закрыт.

МИД КР выражает благодарность внешнеполитическим ведомствам Ирана, Азербайджана, России и Казахстана за предоставленную возможность в беспрепятственном транзитном проезде кыргызстанских грузоперевозчиков через территории своих стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148082/
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