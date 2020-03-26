Чрезвычайное положение. Энергетики продолжают работать

На сегодня все объекты ОАО «Электрические станции» работают в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, задача энергетиков в условиях чрезвычайного положения — обеспечение бесперебойной работы системы. За прошедшие сутки объектами «Электрических станций» выработано 42 миллиона 63 тысячи киловатт-часов электроэнергии.

«Наши сотрудники не могут работать удаленно. Такова специфика энергетики. Поэтому сейчас на всех объектах принимаются дополнительные меры для профилактики коронавируса», — рассказали в «Электрических станциях».

Каждый день абсолютно все объекты дезинфицируются специальным раствором. Сотрудники работают только в защитных масках, установлены санитайзеры.

Кроме того, весь транспорт, на котором сотрудников доставляют на работу, обязательно дезинфицируется.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.