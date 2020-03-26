В Бишкеке 51 ТСЖ отказалось подключать отопление

В Бишкеке 51 товарищество собственников жилья отказалось подключать отопление. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, к центральной системе отопления подключили более 90 процентов абонентов столицы: свыше 52 медучреждений и 1 тысячу 641 жилой дом.

Образовательные учреждения и бюджетные организации не подключены в связи с карантином.

Напомним, что в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Бишкека принято решение о возобновлении отопительного сезона с 24 марта.