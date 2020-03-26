Все супермаркеты Бишкека изменили график работы

Все торговые сети и супермаркеты Бишкека изменили график работы на время чрезвычайной ситуации. Об этом они сообщили на страницах своих аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что магазины сетей «Народный», «Фрунзе», «Ярмарка» и «Глобус» работают с 8.00 до 18.00. Гипермаркет «Алма» работает до 18.30.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.