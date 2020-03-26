Сдать тест на коронавирус в частных клиниках Кыргызстана не получится

Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова заявила, что пройти тест на наличие коронавируса в частных клиниках за деньги сейчас невозможно. Об этом сообщил республиканский штаб.

По ее словам, тестируют людей, которые вернулись из-за границы и у которых был контакт с зараженными COVID-19. В последнем случае нужно обращаться на горячую линию.

Отмечается, на сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.