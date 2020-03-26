Коронавирус в Кыргызстане. 122 человека выпишут на домашний карантин

122 человека, которые ранее были госпитализированы в медицинские учреждения с температурой и подозрением на коронавирус, прошли три лабораторные проверки. После отрицательных результатов анализов и хорошего самочувствия они будут отпущены на домашний карантин. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, 34 человека, ранее госпитализированных с подозрением на COVID-19, уже выписаны домой.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.